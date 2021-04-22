Trabzonspor derbilerde yok!

Geride bıraktığımız sezon derbilerde oldukça başarılı bir grafik ortaya koyan Trabzonspor hiç mağlubiyet yaşamamıştı. Fenerbahçe'yi 2 maçta da deviren, Beşiktaş ve Galatasaray'ı da 1'er kez yenip, 1'er kez de berabere kalan Fırtına bu sezon tam tersi bir görüntü ortaya koydu. Karadeniz temsilcisi 6 dev maçın yalnızca 1'ini kazanabildi.

Umutlarını artıracaktı

İkinci yarının ilk haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasında 2-1 üstün gelen Bordo-Mavililer geride kalan 5 maçın 4'ünü kaybederken, derbilerdeki ilk beraberliğini de dün aldı. Bu sezon üst sıralar için ayağına gelen fırsatları birçok kez geri çeviren Trabzonspor, Aslan'ı devirmiş olsa son haftalarda 3.'lük için umurlarını artıracaktı.