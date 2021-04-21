Trabzonspor deplasmanda yenilmiyor! 15 maç oldu...

Trabzonspor, Süper Lig'in 36.haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynadığı maçı 1-1 berabere tamamladı. Trabzonspor böylece dış sahada yenilmezlik serisini sürdürdü. Bordo-Mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde de deplasmanda kaybetmeme serisini sürdürdü. Trabzonspor bu dönemde 8 galibiyet 6 beraberlik aldı

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Trabzonspor deplasmanda oynadığı son 4 maçı ise berabere bitirdi. Trabzonspor bu maçların 3 tanesini 0-0, bir tanesi 1-1 bitirirken genelde de üst üste 5. kez berabere kaldı