Trabzonspor deplasmanda yaraları sarmak istiyor!

Trabzonspor, Alanyaspor yenilgisini telafi etmek istiyor. Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta mücadelesinde 14 Mart Pazar günü BB Erzurumspor deplasmanına gidecek bordo-mavililer, dış sahadaki başarısını sürdürmeyi amaçlıyor.

İç sahada arka arkaya Fenerbahçe ve Alanyaspor’a karşı yenilgiler alan Karadeniz ekibi, yaşadığı kayıpları deplasman başarısıyla tolere etmek istiyor. Ligde bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında 3-1’lik sonuçla alan bordo-mavililer, o tarihten itibaren 137 günlük sürede dış sahada yenilgi yaşamadı.

25 Ekim 2020’de o dönem Eddie Newton yönetiminde olan Trabzonspor, 3-1’lik Fenerbahçe yenilgisinin ardından deplasmanda 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

Trabzonspor, bu sezon iç sahada 14 maçta 22 puan toplarken dış sahada 14 maçta 29 puan hanesini yazdırarak daha başarılı bir grafik ortaya koydu. Abdullah Avcı yönetiminde de bordo-mavililer deplasmanda hiç mağlup olmadı.

Avcı ile beraber dış sahada 10 lig maçına çıkan Trabzonspor, 8 galibiyet 2 beraberlik aldı, hanesine 26 puan ekledi. Karadeniz ekibi Abdullah Avcı öncesinde ise deplasmanda hiç kazanamamıştı. Eddie Newton döneminde dış sahada 4 maçta 3 beraberlik 1 yenilgi yaşandı. (Skorer)