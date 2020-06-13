Trabzonspor deplasmanda ligin en iyi takımı

Trabzonspor deplasmanda oynadığı Göztepe maçını 3-1 kazandı ve bu sezon dış sahada 26 puana ulaştı. Bordo-mavili takım böylece bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan takım olurken yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı. Trabzonspor deplasmanda en son 23.09.2019 tarihinde Sivasspor'a kaybetmişti.

Trabzonspor dış sahada oynadığı tüm maçlarda gol attı

Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı tüm lig maçlarında gol atarken toplamda da 25 gole ulaştı. Trabzonspor'un dış sahada dört maçı kaldı. Lider gelecek hafta Alanyaspor ile karşılaştıktan sonra Galatasaray, Denizlispor ve Kayserispor ile oynayacak.