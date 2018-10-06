Trabzonspor, deplasmanda ilk galibiyetini almak istiyor

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında yarın saat 19.00'da Trabzonspor, deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak. Akhisar Stadyumu’nda oynanacak olan müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yapacak.

Deplasmanda bu sezon maç kazanamayan bordo-mavililerde Teknik Direktör Ünal Karaman, takımının ve kendisinin dış sahadaki kaderini değiştirmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. 2 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü. Karadeniz ekibi dış sahada elde ettiği 1 puanla deplasmanda en az puan elde eden takımlardan biri oldu.

Deplasmanda 9 maçtır kalesini gole kapayamadı

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 9 maçta ise kalesini gole kapatamadı. Bordo-mavili takım söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Kalesinde 14 gol gören bordo-mavililer rakip filelere ise 16 kez havalandırdı.

İHA