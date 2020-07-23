Trabzonspor deplasmanda bambaşka!

Ligde 62 puanla 2. sırada bulunan bordo-mavililer, iç sahadaki 17 maçında 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan toplarken, deplasmandaki 16 maçında ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 30 puan elde etti.

Dış sahada ligin en fazla puan kazanan takımı olan Karadeniz ekibi, iç saha puan sıralamasının ise 7. basamağında bulunuyor.

Bordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor maçını 3 puanla tamamlaması durumunda, deplasman müsabakalarını taraftarı önündeki karşılaşmalardan daha fazla puanla sonlandırmayı başaracak.

En son 9 sezon önce

Trabzonspor, ligde deplasmanda iç sahadan daha fazla puanı en son 2010-2011 sezonunda elde etmişti.

Söz konusu sezonu 82 puanla 2. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, sahasında 40, deplasmanda ise 42 puanı hanesine yazdırmıştı.

Son yılların deplasman puanları

Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda 24, 2012-2013 sezonunda 15, 2013-2014 sezonunda 19, 2014-2015 sezonunda 18, 2015-2016 sezonunda 13, 2016-2017 sezonunda 28, 2017-2018 sezonunda 26, geçen sezon ise 25 deplasman puanıyla ligi bitirmişti.

Karadeniz ekibi, bu sezon üst üste 12 deplasman maçını mağlubiyetsiz tamamlayarak, 1981-82 ve 1983-84 sezonlarında elde ettiği 14 maçlık dış saha yenilmezlik serisinden sonraki en iyi performansı yakalamıştı.

AA