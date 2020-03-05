Trabzonspor deplasmanda 165 gündür maç kaybetmiyor

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 7 maçtır deplasmanda yenilmiyor. Karadeniz ekibi bu sezon dış sahadaki tek yenilgisini Demir Grup Sivasspor'a karşı 165 gün önce almıştı.Bordo-mavililer söz konusu maçın ardından dış sahada oynadığı maçlarda 5 galibiyet 2 beraberlik aldı. Trabzonspor, dış sahada en uzun süre yenilmeyen tek takım olma unvanını da elinde bulunduruyor.

Deplasmanda ilk sırada

Bir maç eksikle deplasmanda oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi attığı 18 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü. Dış sahada Medipol Başakşehir'in önünde 19 puanla averajla lider konumda olan bordo-mavililer deplasmanda aldığı tek yenilgiyle de dış sahada en az yenilgi alan takım konumunda.

Üst üste iki deplasman

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, liderlik yarışını yakından ilgilendiren iki zorlu deplasman maçını üst üste oynayacak. Bordo-mavililer ilk olarak 7 Mart Cumartesi günü Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Bu maçın ardından ise erteleme maçında 11 Mart Çarşamba günü Yeni Malatyaspor deplasmanına karşılaşacak. Bordo-mavililer 3 gün arayla oynayacağı iki maçtan 6 puan çıkarması halinde zirvede moral bulup dengeleri de bozmuş olacak.

Sörloth deplasmanı seviyor

Trabzonspor’un 19 golle en skorer oyuncusu olan Alexander Sörloth, deplasmanda çıktığı 10 maçta 8 kez rakip kaleleri havalandırdı. En son Beşiktaş deplasmanında 2 gole imza atarak takımın 1 puanla dönmesini sağlayan golcü oyuncu , Gaziantep FK deplasmanından takımı adına gol atmak için mücadele edecek.

Gökmen Şahin / TRABZON (İHA)