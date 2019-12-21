Ziraat Türkiye Kupası’nda, TFF 1. Lig ekibi Altay’ı 2-1 ve 4-1’lik skorlarla deviren Fırtına’nın, son 16 turundaki rakibi Denizlispor oldu. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu’nda, ilk karşılaşma 14, 15 ve 16 Ocak 2020 tarihlerinde Medical Park Stadyumu’nda rövanş maçı ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020’de Denizli’de oynanacak.

Hatırlanacağı üzere Yeşil-Siyahlılar, ligin son haftasında Trabzonspor’u, Akyazı’da 2-1 mağlup etmiş ve rakibine zirve yolunda büyük bir yara aldırmıştı. Bu karşılaşmayı rövanş niteliğinde gören Bordo-Mavililer, turu atlayan taraf olmayı hedefliyor.