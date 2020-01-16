Trabzonspor, ikinci yarıya Ziraat Türkiye Kupası maçıyla başladı... Süper Lig’in ilk yarısını 32 puanla üçüncü sırada tamamlayan Bordo- Mavililer, son 16 turu ilk maçında Denizlispor ile kozlarını paylaşıyor. Devre arasında yolların ayrıldığı Ünal Karaman’ın yerine göreve getirilen Hüseyin Çimşir ise ilk kez resmi bir mücadelede Fırtına’nın başında yer aldı.

Trabzonspor - Denizlispor maçı hangi kanalda?

Medical Park Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.30'da başladı. A Spor ekranlarından şifresiz yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

40 yaşındaki futbol adamının tek hedefi ise Yeşil-Siyahlılar karşısında galibiyete uzanarak rövanş öncesinde hem avantajlı bir skor elde etmek hem de taraftara galibiyet ile ‘merhaba’ demek. Stoke City’den kiralanan Badou Ndiaye, Denizlispor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıtı. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Bordo-Mavili forma altında ilk kez resmi bir mücadelede görev yapmış oldu.

Trabzonspor - Denizlispor ilk 11'ler:

Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin, Campi, Pereira, Mikel, Ndiaye, Abdülkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Sörloth

Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Olcay, Sacko, Rodallega

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz’ın sakatlıkları bulunuyor. Transfer görüşmeleri için izin verilen Avdijaj da kadroda yer almadı.



