Trabzonspor - Denizlispor (CANLI) Ts-Denizli canlı yayın

Süper Lig’de son 6 maçını kaybetmeyen ve Beşiktaş galibiyetiyle birlikte bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Denizlispor'u konuk ediyor. Abdullah Avcı'nın ekibi, Denizlispor engelini de aşıp hem galibiyet serisini hem de yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından Göztepe'yi mağlup eden Denizlispor ise deplasmanda sürpriz peşinde. Son olarak Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, ligde yenilmediği son 6 karşılaşmada 16 puan topladı. Bordo-mavili ekip haftaya 36 puanla 5. sırada girdi. 17 puan toplayan Denizlispor ise son sırada.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

İki takım arasında Süper Lig’de şimdiye kadar oynanan 41 maçta Yukatel Denizlispor’un 8, Trabzonspor’un 25 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da berabere tamamlandı. Bu müsabakalarda Yukatel Denizlispor 31, Trabzonspor 69 gol attı. Ligde son çıktığı 3 karşılaşmada rakibini mağlup edemeyen Trabzonspor, bu müsabakalarda 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

TRABZONSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN

DENİZLİSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN

**

MAÇ BAŞLADI

4' Trabzonspor'da Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Djaniny, dönerek vuruşunu yaptı, top Mustafa Yumlu'dan döndü. Seken topa yeniden vuran Djaniny, çerçeveyi tutturamadı.

6' Denizlispor'da kazanılan kornerde topun başına Sagal geçti. Solak oyuncunun sağ kanattan yerden ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top kaleye yöneldi. Uğurcan'ı geçen top üst ağlarda kaldı.

14' Trabzonspor tehlikeli geldi. Sol kanattan içeri giren Nwakaeme'nin hava pasında topu göğsüyle yumuşatan Bakasetas bekletmeden vuruşunu yaptı, Denizlispor kalecisi Cenk güçlükle topa uzandı.

17' Baker'ın kullandığı kornere gerilerden gelen Vitor Hugo yükseldi ve vuruşunu yaptı. Arka direkte Nwakaeme zor pozisyonda topa dokundu, top üstten auta çıktı.

18' Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşun ardından topa dokunan Denizlisporlu Sagal, sarı kart gördü.

21' Trabzonspor'un hızlı hücumunda Ekuban'ı düşüren Recep Niyaz, sarı kart gördü.

24' Sağ kanatta topla buluşan Sagal, içeriye doğru kat etti. Ceza sahası dışında kendisine pozisyon yaratan ve şut açısı bulan Sagal, vuruşunu yaptı. Trabzonspor kalecisi Uğurcan, topu güçlükle çeldi.

29' Trabzonspor'da Ekuban direğe takıldı. Denizlispor ceza sahasında topla buluşan Djaniny, Sakıb'tan harika sıyrıldı ve ortasını gönderdi. Ekuban'ın boş pozisyonda yaptığı şut direkten auta çıktı.

**

Trabzonspor - Denizlispor maçı hangi kanalda?

Medical Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayan Trabzonspor-Denizlispor maçında hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Trabzonspor - Denizlispor ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Yedekler: Erce, Hüseyin, Hosseini, Faruk Can, Hakan Yeşil, Flavio, Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Afobe

Denizlispor: Cenk, Tiago Lopes, Kubilay Aktaş, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Mesanovic, Rodallega