Trabzonspor Danny Rose’un peşinde!

Haberde, yakın zamana kadar Avrupa’nın en iyi sol bekleri arasında yer alan Rose için pazarlıkların başladığı kaydedildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu için cüzi bir rakam karşılığında Eflatun-Beyazlılar’la anlaşılması bekleniyor. Aynı bölgede Ben Davies ve Sergio Reguilon gibi rakiplerinin olması nedeniyle kadro dışı kalan 30 yaşındaki oyuncunun da futbol oynamak adına Tottenham’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.