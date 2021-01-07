Trabzonspor Danny Rose’un peşinde!
Karadeniz ekibi için İngiliz basınının en önemli kaynaklarından biri olan Sky Sports’tan flaş bir iddia geldi. Marlon’un inişli çıkışlı performansı ve alternatifinin olmaması nedeniyle sol bek arayışlara başlayan Trabzonspor’un, Tottenham’da Premier Lig kadrosuna yazılmayan Danny Rose’un peşine düştüğü öne sürüldü.
Haberde, yakın zamana kadar Avrupa’nın en iyi sol bekleri arasında yer alan Rose için pazarlıkların başladığı kaydedildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu için cüzi bir rakam karşılığında Eflatun-Beyazlılar’la anlaşılması bekleniyor. Aynı bölgede Ben Davies ve Sergio Reguilon gibi rakiplerinin olması nedeniyle kadro dışı kalan 30 yaşındaki oyuncunun da futbol oynamak adına Tottenham’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.