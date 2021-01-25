Daha önce yine Ada basınının Bordo-Mavililer’e yazdığı 30 yaşındaki sol bekin sözleşmesi, 30 Haziran’da bitiyor. Tottenham’ın hocası Mourinho’nun biletiğini kestiği Rose için Premier Lig ekibinin yüksek bir bonservis bedeli istemediği, oyucunun kararına göre transferde kolaylık sağlanabileceği belirtildi. Abdullah Avcı, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, “Gelecek dönemin kadrosu için de hazırlık yapmalıyız. Her mekvide takviyeye ihtiyacımız var” sözleriyle yönetime transfer mesajı vermişti.



