Trabzonspor, Daniel Sturridge transferini bitiriyor! İşte teklif...

Hugo Rodallega'nın ayrılığının ardından santrfor mevkii için arayışlara geçen Trabzonspor'da transfer gündemindeki en önemli isim, Premier Lig devi Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve kendisine henüz kulüp bulamayan İngiliz golcü Daniel Sturridge'ti. Ada basınından söz konusu transferle ilgili gelen son haberlerse Bordo Mavili taraftarları heyecanlandırdı.

ESPN'in okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Trabzonspor, 29 yaşındaki forvete yüksek bir imza parasının yanı sıra 2+1 yıllık sözleşme teklif etti. Haberde taraflar arasındaki görüşmelerin oyuncunun yetkilendirdiği Türk menajerler aracılığıyla yürütüldüğü belirtilirken Bordo Mavili yönetimin transferde büyük aşama kaydettiği öne sürüldü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler