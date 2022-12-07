Trabzonspor-Crystal Palace maçı (CANLI)

Antalya kampında yoğun tempoda hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor , 2. hazırlık maçında Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor. İlk sınavını Championship ekiplerinden Hull City karşısında veren Fırtına, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı. Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo Mavililer, Crystal Palace'ı mağlup ederek moral depolamayı hedefliyor. Trabzonspor’un Antalya’da oynadığı hazırlık maçlarını pek çok Avrupa kulübünün temsilcisi de izliyor. Hull City mücadelesinde Abdülkadir Ömür ve 19 yaşındaki Arif Boşluk’u mercek altına alan scoutların Palace karşılaşmasını da takip edeceği öğrenildi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

GOL!

3' Trabzonspor golü erken buldu! Trezeguet ceza yayı üzerinden sert vurdu ve kaleci Butland'ı avladı: 1-0.

GOL

7' Olise aradan derin topu gönderdi, Edouard karşı karşıya kaldığı pozisyonda Uğurcan'ı geçmeyi başardı: 1-1.

GOL!

23' Umut Bozok ceza alanında bitiriciliğini konuşturdu ve Fırtına'yı 2-1 öne geçirdi.

İlk yarı sona erdi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

GOL

63' Mateta ceza alanında topu ıskaladı, ardından top bir daha önüne düşünce ağları sarstı: 2-2.

Trabzonspor - Crystal Palace maçı 11'leri:

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Gbamin, Hugo, Arif, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir; Visca, Trezeguet, Umut

Crystal Palace: Butland, Ward, Guehi, Tomkins, Clyne, Olise, Doucoure, Schlupp, Ebiowei, Edouard, Zaha

Trabzonspor-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalya'da oynanacak Trabzonspor-Crystal Palace hazırlık maçı bu akşam oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. A Spor'dab naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Naci Ünüvar, enerjisiyle ön planda

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen milli arada Antalya’da hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da genç oyuncu Naci Ünüvar, enerjisiyle ön plana çıktı. Sezon başında Hollanda ekibi Ajax’tan 1 yıl süreyle kiralanan genç yıldız, Antalya kampına kadar olan süreçte fazla forma şansı bulamamıştı. Genç futbolcu, Hull City ile oynanan hazırlık maçında ilk kez Bordo-Mavili formayla ilk 11’de sahaya çıktı. Genç kanat oyuncusu hem hazırlık çalışmalarındaki enerjisi, hem de Hull City maçındaki hücum ve savunmaya katkısıyla Avcı’dan tam not aldı.

Trabzonspor idmanında ilginç enstantane

Antalya’da yeni döneme fırtına gibi girmek isteyen Trabzonspor’un dünkü idmanında ilginç bir enstantane yaşandı. Sakatlıktan kurtulup takıma katılan Edin Visca, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi, kalecinin temasıyla yerde kaldı. Visca, bu pozisyon sonrası isyan ederek, penaltı bekledi. Oyunu saha kenarından yöneten Abdullah Avcı, antrenmanı çeken kameradan pozisyonu izledi, daha sonra hakemler gibi VAR işareti yaparak penaltı noktasını gösterdi. Atışı Enis Bardhi gole çevirdi.

Trabzonspor'un gençlerine yakın takip!

Dünya Kupası arasında Antalya’da kampa giden Trabzonspor , ilk hazırlık maçında Hull City ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, U19 takımından çağırdığı Arif Boşluk’a bu mücadelede 11’de şans verirken, 62 dakika sahada kalan genç sol bek ortaya koyduğu mücadele ile dikkat çekti.

Abdülkadir Ömür de Trezeguet’nin golünde şık bir asist yaparken, ilk yarıda etkili performans gösterdi. Bu karşılaşmayı pek çok Avrupa kulübünün temsilcisi izlerken, Crystal Palace maçında da scouatlar (izleme ekibi) takipte olacak. Aynı zamanda futbolcu menajerleri de Antalya’daki hazırlık karşılaşmalarını tribünden takip ediyor. Avcı’nın, Arif’in yanı sıra diğer genç isimler Caner Uzun ve Poyraz Yıldırım’a da süre vermesi bekleniyor. Trabzonspor’un kamptaki diğer genç oyuncuları; Muhammet Taha Tepe, Taha Altıkardeş, Emrehan Gedikli, Kerem Şen ve Doğucan Haspolat.

Vitor Hugo geri döndü!

Sezonun ilk bölümünde zaman zaman form düşüklüğü yaşayan Vitor Hugo, Antalya’da takımın en istekli oyuncularından biri... Antrenmanlarda sergilediği performansla teknik heyetten alkış alan Brezilyalı stoper, Hull City mücadelesinde de oynadığı futbolla fark yaratmıştı. Abdullah Avcı’nın, burun ameliyatı geçiren Bartra’nın yokluğunda Vitor Hugo-Hüseyin ikilisini düzenli oynatması, hatta Fenerbahçe maçına da bu tandemle çıkabileceği öğrenildi.