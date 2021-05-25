Trabzonspor Cornelius transferinden vazgeçti

Trabzonspor Yönetimi’nin planı, Bruno Peres ve Gervinho’yla beraber Cornelius’u da Türkiye’ye getirmekti. Ancak Danimarkalı forvet, 2.5 milyon Euro maaş talebinde bir türlü geri adım atmadı. Üstelik Cornelius’un 5 milyon Euro civarı bonservis maliyeti de bulunuyor. Konuyla ilgili konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Oyuncunun istediği ücret Trabzonspor’un karşılayabileceği bir rakam değil. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Kimse bizim adımıza hesap yapmasın! İstanbul kulüplerine oranla bizim 5’te 1 sabit gelirimiz var. Hesap yapmazsak 3 yıl önceki gibi olur. Trabzonspor’u bu konuma düşürmeye kimsenin hakkı ve haddi yok. Uçuk kaçık transfer haberleri toplumu heyecalandırıyor ama realite var. Cornelius dosyası kapanmıştır. Trabzonspor o maliyeti karşılayamaz” dedi.

'Sörloth'a bakacağız'

Sörloth için de konuşan Başkan, “Diyelim ki kulübü Sörloth’un satışına veya kiralanmasına onay verdi. Sözleşme gereği gelen teklifi önce bize iletmek, teklif etmek zorundalar. Hâlâ Türkiye’den 3-4 kulüp istiyor deniyorsa, amaç farklıdır! Ligler daha yeni bitti. Leipzig bir karar verecek. Ondan sonra süreç yürür. Trabzon’a mı gelir yoksa İspanya’ya veya başka bir yere mi gider? Redbull Salzburg da onların kulübü. Daha çok erken. Biraz nefes alalım” ifadelerini kullandı.



