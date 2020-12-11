Trabzonspor çok konsantre: Yerimiz zirve

Kayserispor ile yarın deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor’da Abdullah Avcı rüzgarı esiyor... Geldiği günden beri teknik-taktik dışında takımın psikolojisini toparlamaya yönelik konuşmalar da yapan tecrübeli teknik adam, motivasyonu yüksek tutmaya devam ediyor. Sivas beraberliğini yol kazası olarak değerlendiren Avcı’nın oyuncularıyla gerçekleştirdiği konuşmalarda, “Elbette gereken dersleri çıkartacağız. 1 pozisyon verdik, onda da gol yedik. Çok daha fazla dikkatli olacağız. Ancak geriye takılmamak gerekiyor. Geçmişten gereken dersi alıp, devam edeceğiz. Maç maç düşüneceğiz. Doğru yolda gidiyoruz. Unutmayın, bizim yerimiz zirve. Bunun için çok çalışmak ve fedakârlık göstermek zorundayız. Size güveniyorum” dediği öğrenildi.

‘Hem hücum hem savunma’

Avcı yönetiminde çıkılan 3 maçta Fırtına sadece 1 gol yerken, başarılı hoca takım savunmasına ilişkin çalışmalara devam ediyor. “Önemli olan defansı da hücumu da birlikte yapabilmek” mesajını veren Avcı, gol bölgesinde istediklerini de tek tek oyuncularına aktarıyor.

Safa Can Konuksever



