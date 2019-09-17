‘Trabzonspor çok güçlü bir takım’

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nun ilk maçında Trabzonspor’un rakibi olan İspanyol ekibi Getafe’nin teknik direktörü Jose Bordalas önemli açıklamalarda bulundu.

Fırtına’nın çok tecrübeli bir takım olduğunu belirten Bordalas, “Rakibimizin bireysel olarak tehlikeli olacak oyuncuları var. Takım olarak da çok güçlüler. İyi oynamazsak çok zorlanırız” dedi. Öte yandan temsilcimiz için güzel bir jest hazırlayan Getafe, futbolcular ve taraftarların kullanacağı kafeteryasının girişlerine Türkçe olarak “Hoş geldiniz” yazılı tabelalar astı.