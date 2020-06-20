Trabzonspor çifte şampiyonluk ateşini yakmak istiyor!

‘Çifte şampiyonluğa 7+1 kaldı’ parolasıyla hedefe kilitlenen Trabzonspor, bu süreçte en kritik maçlarını belki de Alanyaspor ile yapacak. Göztepe ve Fenerbahçe engellerini aşıp hem ligde liderliğini koruyan hem de Türkiye Kupası’nda adını finale yazdıran Fırtına, Güney ekibiyle 2 kulvarda kozlarını paylaşacak. Önce pazartesi günü ligde rakibine konuk olacak Karadeniz ekibi, galibiyet dışında bir şey düşünmüyor. Sonrasında ise TFF’nin açıklayacağı tarihte Alanyaspor ile kupa finali var. Sezonun flaş takımlarından biri olan Turuncu-Yeşilliler de en az Trabzonspor kadar kupayı istiyor, bunu başarıp tarihe geçmeyi hedefliyor.

4 maçı Alanya kazandı

Alanyaspor ile Trabzonspor arasındaki maçlara bakıldığında ise Bordo-Mavililer’in Akdeniz temsilcisine karşı yaşadığı zorluk dikkat çekiyor. Taraflar arasındaki 7 maçın 4’ünü Alanyaspor kazanırken, Trabzonspor 2 kez galip gelebildi. 1 maç ise berabere bitti. Fırtına, kendisine ters gelen rakibini bu sezon oynayacağı iki maçta da devirip çifte şampiyonluk ateşini yakmak istiyor.

Safa Can Konuksever