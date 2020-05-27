Trabzonspor çift idmana devam

Pazartesi günü yapılan antrenmanı koronavirüs nedeniyle uzun süre sonra Trabzon'a gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu da izlemişti.

Önce Giresun'a giderek genç oyuncu Salih Kavrazlı'yı ziyaret eden Ağaoğlu, ardından tesislere gelmiş ve maske ile idmanı takip ederek oyunculara, “Yanınızdayız” mesajı vermişti. Başkanın ziyaretiyle moral bulan Bordo-Mavililer dün de çift idman yaptı. Sabah çalışmasında taktik organizasyonlar gerçekleştirildi. Akşam çalışmasında ise dayanıklılık ve taktik esaslı oyunlar oynandı.