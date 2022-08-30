Trabzonspor, Cedric Bakambu için Marsilya'yla anlaşamadı
Yeni sezonun başında beklentileri karşılayamayan Bordo-Mavililer transfer operasyonunu hızlandırdı. Hücumdaki üretkenliği artırmak isteyen Trabzonspor, Cedric Bakambu ismi üzerine yoğunlaştı. Ancak Fırtına, Kongolu oyuncu için Marsilya'yla anlaşamadı. Karadeniz ekibi şimdilik bu transferi askıya aldı.
Yeni sezona istediği gibi başlayamayan son şampiyon Trabzonspor transfer döneminin sonuna yaklaşılırken, kadrosunu güçlendirmek için gaza bastı. Teknik direktör Abdullah Avcı, takviye istediğini yönetime belirtirken, hem oyuncu izleme hem de teknik ekipten hücum için Cedric Bakambu ismi çıkmıştı.
40 milyon Euro'ya gitti
2014-2015 sezonunda ülkemizde Bursaspor forması giyen ardından 7.5 milyon Euro'ya Villarreal'e, 2018'de de tam 40 milyon Euro'ya Beijing Guoan'a transfer olan Kongolu oyuncu geçen sezonun devre arasında Marsilya'ya imza atmıştı.
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Alternatif isimlere gidilecek
Bordo-Mavililer de 31 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibinin kapısını çalıp, resmi teklif yapsa da bu öneri Marsilya cephesi tarafından kabul görmedi. Yönetim de şimdilik Cedric Bakambu defterini kapattı ve alternatif isimler üzerinden yeni bir çalışma başlattı.
Bursa'da 28 gole katkı...
Bursa döneminde 40 maçta 21 gol atıp, 7 asist yaparak yıldızlaşan, Süper Lig'i bilen Bakambu için önümüzdeki günlerde yeni bir girişim olup olmayacağı alternatif isimler üzerinden yapılacak çalışmanın ardından belli olacak.