Yeni sezona istediği gibi başlayamayan son şampiyon Trabzonspor transfer döneminin sonuna yaklaşılırken, kadrosunu güçlendirmek için gaza bastı. Teknik direktör Abdullah Avcı, takviye istediğini yönetime belirtirken, hem oyuncu izleme hem de teknik ekipten hücum için Cedric Bakambu ismi çıkmıştı.

40 milyon Euro'ya gitti

2014-2015 sezonunda ülkemizde Bursaspor forması giyen ardından 7.5 milyon Euro'ya Villarreal'e, 2018'de de tam 40 milyon Euro'ya Beijing Guoan'a transfer olan Kongolu oyuncu geçen sezonun devre arasında Marsilya'ya imza atmıştı.

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Alternatif isimlere gidilecek

Bordo-Mavililer de 31 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibinin kapısını çalıp, resmi teklif yapsa da bu öneri Marsilya cephesi tarafından kabul görmedi. Yönetim de şimdilik Cedric Bakambu defterini kapattı ve alternatif isimler üzerinden yeni bir çalışma başlattı.

Bursa'da 28 gole katkı...

Bursa döneminde 40 maçta 21 gol atıp, 7 asist yaparak yıldızlaşan, Süper Lig'i bilen Bakambu için önümüzdeki günlerde yeni bir girişim olup olmayacağı alternatif isimler üzerinden yapılacak çalışmanın ardından belli olacak.