Süper Lig'in 10. haftasında 4 puan farklı liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor ile 4 puanı ile ligin son sırasında yer alan Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer, sahasında rakibini geçerek haftanın ilk maçıyla yerini sağlamlaştırmak istiyor. Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'un ise tehlike bölgesinden kurtulmak için puan veya puanlara ihtiyaçları var. Zorlu Trabzon deplasmanında Hamza Hamzaoğlu'nun mutlak puan veya puanlar alması gerekiyor.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı saat 20:00'de başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, İsmail, Siopis, Hamsik, A.Ömür, Djaniny (Bakasetas), Gervinho Cornelius

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim, Holmen, Cemali, Dabo, Phri, Bolasie, Boldrin, Aminu, Pohjanpalo

Trabzonspor'da son dakika

Tedavisi tamamlanan Bakasetas, son idmanda takımla çalıştı, kesin karar bugün verilecek. Yunan yıldız oynamak istiyor. Nwakaeme ise ayrı çalıştı ve oynaması zor gözüküyor. Bruno Peres sakatlığı nedeniyle bugün yok, Trondsen ise kadroda olacak. Koita ile Abdulkadir Parmak’ın sakatlıkları geçerken, Edgar ise İstanbul’daki derbi öncesi kart sınırında bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da son dakika

6 maçlık yenilgi serisinin ardından bu sezonki ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında alan Çaykur Rizespor, 4 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Yeşil-Mavililer’de, ameliyat olan Mendes’in yanı sıra Gökhan Gönül’ün oynaması beklenmiyor. Remy’nin ise 21 kişilik kadroda olacağı öğrenildi.