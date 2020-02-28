Trabzonspor - Çaykur Rizespor maç sonucu: 5-2

Trabzonspor, Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Medical Park Stadı’nda oynanan karşılaşma büyük bir heyecan fırtınasına sahne oldu. 36'da Dario Melnjak'ın attığı golle Çaykur Rizespor 1-0 geçti ve ilk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı harika bir oyun sergileyen Fırtına, 65'de Manuel da Costa ile eşitliği yakaladı.

Golün ardından rüzgarı arkasına alan Trabzonspor, 71'de Ekuban ile öne geçti. 77'de Jose Sosa'nın penaltısıyla rahatlayan Hüseyin Şimşir'in takımı, 86'da Anthony Nwakaeme'nin attığı golle skoru 4-1'e getirdi.

90+5'te Rize, 2. golünü buldu. Hakem Abdulkadir Bitigen, VAR incelemesinin ardından Mİkel'in ceza alanında elle oynadığına hükmederek Rizespor'a penaltı verdi. Mikel, 2. sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalırken topun başına geçen Skoda topu ve Uğurcan'ı ayrı köşelere gönderdi.

Skoru belirleyen gol 90+8'de Badou Ndiaye'den geldi. Gol yağmuruna sahne olan mücadele Trabzonspor'un 5-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından puanını 48'e çıkartan Trabzonspor, Başakşehir'in önünde liderlik koltuğuna oturdu. 24 puanla ateş hattında kalan Çaykur Rizespor ise 14. sırada yer aldı.