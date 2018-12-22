Trabzonspor - Çaykur Rizespor maç sonucu: 4-1

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadı’nda ligde tek galibiyeti bulunan Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Maçın 24'üncü dakikasında Filip Novak'ın sol kanattan sürüklediği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkadir Ömür, bu sezonki ilk golünü kaydetti ve ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci devre de Fırtına'nın hakimiyetinde geçti. 68'de bir kez daha sahneye çıkan Abdülkadir, farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Kronometreler 79'uncu dakikayı gösterirken müthiş paslaşmalarla ceza sahasına giren Bordo Mavililer, Hugo Rodellega'nın ayağından bulduğu golle skoru 3-0'a taşıdı.

84'üncü dakikada savunmanın arkasına atılan topta meşin yuvarlağı filelerle buluşturan Umar Aminu, konuk ekip adına farkı 2'ye indiren golü attı.

Gol perdesini kapatan isimse 90+3'te müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderen Anthony Nwakaeme oldu ve Trabzonspor, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Puanını 29 yapan Trabzon, böylece maç fazlası ve averajla puan cetvelinde 2. sıraya yükseldi. Ligin son sırasındaki Rizespor ise 12 puanda kaldı.

Maçtan Dakikalar

Karşılaşma başladı.

7.dakikada Samudio'nun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Boldrin'in vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

24.dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağından Novak topla birlikte ceza sahası içine girdi. Savunmanın müdahalesiyle Novak'tan seken top Abdülkadir Ömür'ün önüne düştü. Düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

34.dakikada ceza sahası yayı üzerinde Aminu'nun vuruşunda topu kaleci Uğurcan Çakır kornere çıkardı.

42.dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Dk.68 GOL! Abdülkadir'in uzaktan vuruşunda savunmaya çarpan top filelerle buluştu: 2-0

Dk.79 GOL! Müthiş paslaşmalarla ceza sahasına giren Trabzonspor, Hugo Rodallega'yla farkı 3'e çıkardı.

Dk.84 GOL! Umar Aminu, savunmanın arkasına atılan pasta topla buluştu ve misafir takımın ilk golünü kaydetti: 3-1

Dk.90+3 GOL! Anthony Nwakaeme'nin golüyle Trabzonspor, skoru 4-1'e getirdi.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Filip Novak, Ogenyi Onazi (Juraj Kucka 32'), Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür (Abdülkadir Parmak 88'), Vahid Amiri (Caleb Ekuban 78'), Anthony Nwakaeme, Hugo Rodallega

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Samir Ujkani 46'), Orhan Ovacıklı (Robin Yalçın 78'), Jakub Brabec, Marwane Saadane, Mehmet Uslu, Davide Petrucci, Abdullah Durak (Mustafa Saymak 63'), Umar Aminu, Fernando Henrique Boldrin, Braian Samudio, Vedat Muriqi

Hakem: Fırat Aydınus

Sarı Kartlar: Mustafa Saymak (74'), Caleb Ekuban (89'), Juraj Kucka (90'), Abdülkadir Parmak (90+6'), Fernando Henrique Boldrin (90+6'), Kamil Ahmet (90+7')

Stat: Medical Park Stadı