Trabzonspor - Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig'in 10. haftasında 4 puan farklı liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor ile 4 puanı ile ligin son sırasında yer alan Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer, sahasında rakibini geçerek haftanın ilk maçıyla yerini sağlamlaştırmak istiyor. Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'un ise tehlike bölgesinden kurtulmak için puan veya puanlara ihtiyaçları var. Zorlu Trabzon deplasmanında Hamza Hamzaoğlu'nun mutlak puan veya puanlar alması gerekiyor.

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MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşma başladı.

Şanssız an

10' Sağ kanada doğru hızlı gelen pasa yetişen ancak zor bir şekilde pasını atan Gervinho pozisyonun devamında yere dengesiz bastı ve acılar içinde yerde kaldı. Fildişili futbolcu oyuna devam edemezken yerini Andreas Cornelius'a bıraktı.

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14' Boldrin'in frikiki barajdan sekti ve Uğurcan'da kaldı.

PENALTI

21' Pohjanpola ceza alanında topla buluştuktan sonra vurdu ancak Edgar kayarak şutun kaleye gitmesini engelledi. Dönen topu Finli oyuncu yine aldı ve dönerek vurdu bu kez top Edgar'ın eline çarptı. VAR uyarısıyla maçın hakemi Halil Umut Meler penaltıyı verdi. Aynı zamanda Edgar da sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

GOL

22' Meşin yuvarlağın başına geçen Djokovic hata yapmadı. Çaykur Rizespor deplasmanda 1-0 önde.

26' Berat ile Boldrin arasındaki gerginliğe diğer futbolcular da dahil oldu. Bir anda saha içi karıştı ancak gerginlik uzun sürmedi. Meler hem Boldrin'e hem de Berat'a sarı kart gösterdi.

34' Cemali ceza sahası içi sol çaprazından vurdu, kaleci Uğurcan'ın dokunduğu top kornere gitti.

40' Sol çaprazdan ceza sahasına giren Djaniny, vuruşunu yaptı ama savunmadan seken top kornere gitti.

PENALTI

41' Kullanılan köşe vuruşunda Serkan topu istediği gibi çelemedi, top Hamsik'in önünde kaldı. Slovak yıldız sert bir şut çekti ancak top Bolasie'nin eline çarptı ve Halil Umut Meler maçtaki ikinci penaltı kararını verdi.

GOL

43' Topun başına geçen Djaniny sağ köşeye vurdu, Serkan köşeyi tahmin etse de topu çıkaramadı.

45' Karşılaşmanın sonuna +6 ekleniyor.

45+3' Marek Hamsik sol kanattan korneri kullandı, ceza alanı içinde Cornelius kafayı vurdu ve top Serkan Kırıntılı'da kaldı.

İlk yarı sona erdi.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı saat 20:00'de başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı 11'leri:

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Gervinho, Djaniny

Çaykur Rizespor: Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Sabo, Djokovic, Umar, Bolasie, Boldrin, Pohjanpalo

Trabzonspor'da son dakika

Tedavisi tamamlanan Bakasetas, son idmanda takımla çalıştı, kesin karar bugün verilecek. Yunan yıldız oynamak istiyor. Nwakaeme ise ayrı çalıştı ve oynaması zor gözüküyor. Bruno Peres sakatlığı nedeniyle bugün yok, Trondsen ise kadroda olacak. Koita ile Abdulkadir Parmak’ın sakatlıkları geçerken, Edgar ise İstanbul’daki derbi öncesi kart sınırında bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da son dakika

6 maçlık yenilgi serisinin ardından bu sezonki ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında alan Çaykur Rizespor, 4 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Yeşil-Mavililer’de, ameliyat olan Mendes’in yanı sıra Gökhan Gönül’ün oynaması beklenmiyor. Remy’nin ise 21 kişilik kadroda olacağı öğrenildi.