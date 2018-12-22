Trabzonspor - Çaykur Rizespor CANLI

Spor Toto Süper Lig'de Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile Çaykur Rizespor ilk yarının son maçında 3 puan mücadelesi veriyor. Son 4 haftada 10 puan toplayan ve 4. sıraya kadar yükselen Trabzonspor son sıradaki rakibini yenerek devreyi moralli kapatmak istiyor. Bu sezon tek galibiyeti bulunan ve son 4 maçından beraberlikle ayrılan Okan Buruklu Çaykur Rizespor ise rakibi karşısında kötü gidişini durdurmak istiyor.

Maçtan Dakikalar

Karşılaşma başladı.

Dk.24 GOL! Filip Novak'ın sol kanattan sürüklediği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkadir Ömür, bu sezonki ilk golünü atarak Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadı’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1 HD'den canlı yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Trabzonspor - Çaykur Rizespor ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Filip Novak, Ogenyi Onazi, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Vahid Amiri, Anthony Nwakaeme, Hugo Rodallega

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Jakub Brabec, Marwane Saadane, Mehmet Uslu, Davide Petrucci, Abdullah Durak, Umar Aminu, Fernando Henrique Boldrin, Braian Samudio, Vedat Muriqi

Hakem: Fırat Aydınus

Stat: Medical Park Stadı