Trabzonspor - Çaykur Rizespor CANLI
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in ilk yarı son hafta maçında Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Oldukça formda olan Trabzonspor rakibini yenerek ilk yarıyı galibiyet ile kapatmak istiyor. Son 4 haftadır berabere kalan Rizespor ise Trabzon karşısında kötü gidişini bitirme amacında. Peki, Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Maç başladı.
Spor Toto Süper Lig'de Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile Çaykur Rizespor ilk yarının son maçında 3 puan mücadelesi veriyor. Son 4 haftada 10 puan toplayan ve 4. sıraya kadar yükselen Trabzonspor son sıradaki rakibini yenerek devreyi moralli kapatmak istiyor. Bu sezon tek galibiyeti bulunan ve son 4 maçından beraberlikle ayrılan Okan Buruklu Çaykur Rizespor ise rakibi karşısında kötü gidişini durdurmak istiyor.
Maçtan Dakikalar
Karşılaşma başladı.
Dk.24 GOL! Filip Novak'ın sol kanattan sürüklediği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkadir Ömür, bu sezonki ilk golünü atarak Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.
Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Medical Park Stadı’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1 HD'den canlı yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Trabzonspor - Çaykur Rizespor ilk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Filip Novak, Ogenyi Onazi, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Vahid Amiri, Anthony Nwakaeme, Hugo Rodallega
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Jakub Brabec, Marwane Saadane, Mehmet Uslu, Davide Petrucci, Abdullah Durak, Umar Aminu, Fernando Henrique Boldrin, Braian Samudio, Vedat Muriqi
Hakem: Fırat Aydınus
Stat: Medical Park Stadı