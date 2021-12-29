Edgar Ie'nın sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından Trabzonspor stoper takviyesi konusunda ilk olarak Kaan Ayhan'ı gündemine almış ve Sassuolo ile temasa geçmişti. Ancak İtalyanlar'ın belirlenen bütçenin üzerinde bir talepte bulunması hesapları bozdu. Sassuolo'yu ikna etmek için pazarlıklarını sürdüren Trabzonspor diğer taraftar alternatif isimleri de belirledi. Dış basın Bordo-Mavili ekip için 2 stoperin gündemde olduğunu yazdı.

Ingason için 1 milyon Euro

Meksika basını Carlos Salcedo'nun Trabzonspor'un listesinde olduğunu belirtti. Tigres forması giyen 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Aralık 2022'de sona eriyor. Salcedo'nun adı bir dönem Galatasaray için de geçmişti. Yunan basını ise Bordo-Mavililer'in Sverir Ingi Ingason için PAOK ile temasa geçtiğini kaydetti. Hatta Karadeniz ekibinin sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki oyuncu için 1 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Kaan'dan gelecek habere göre rotasını şekillendirecek olan yönetim, olumlu bir geri dönüş alamazsa Avcı'nın raporuna göre alternatif isimler için harekete geçecek.