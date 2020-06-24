Alanyaspor - Trabzonspor maçında yaşananlar gündemi meşgul ederken, Trabzon barosunun önceki gün yaptığı suç duyurusu da yakından izlenmeye başlandı. Trabzon barosu genel sekreteri Duygu Keleş Aydın imzası ile Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ve kabul gören suç duyurusundaki iddialar yerel basını ayağa kaldırırken, Trabzonspor yönetimi de bu flaş gelişmeye kayıtsız kalamadı. Kulüp hukukçularının kabul edilen suç duyurusu ile ilgili gelişmeleri takibe başlayacağı ifade edilirken, sürecin yönetim kurulu tarafından da yakından izleneceği öğrenildi.

28 haftanın 9'unda...

Yerel basın ise yapılan suç duyurusuna geniş yer verdi. Başvuru dilekçesinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yanı sıra TFF Başkanvekili Mehmet Baykan ile TFF kurullarında Gümüşdağ ve Başkan'a yakın olduğu ileri sürülen hukukçular ile ilgili iddialar yerel gazetelerde geniş yer buldu. Yine bazı hakemlerle ilgili ileri sürülen iddialar sonrası soruşturma sürecinde yapılacak savunmalar ve yapılacak açıklamaların da yakından takip edileceği ve dosyaya gireceği ifade ediliyor. Bununla birlikte; Hüseyin Göçek'in bu sezon 28 haftanın 9'unda Trabzonspor'un şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Başakşehir’in maçlarında görev yaptığının iddia edilmesi de Trabzonspor yönetiminde büyük rahatsızlık ifade ettiği belirtiliyor.

YEREL BASIN NE YAZMIŞTI?

Trabzon Barosu tarafından yapılan 3 sayfalık şikayet dilekçesinde, Göksel Gümüşdağ'ın içerisinde olduğu ileri sürülen suç örgütünün bazı maçları manipüle ettiği ileri sürülmüş ve o maçlarla ilgili şüphelere şu şekilde yer verilmişti:

2018-2019 sezonu: Galatasaray-Konyaspor maçı. İddiaya göre VAR uyarısına rağmen Hüseyin Göçek, görüntülü inceleme yapmamış ve Konyaspor lehine verilen penaltıda ısrarcı olmuştu. Skor: 1-1.

2019-2020 sezonu:

Gençlerbirliği- Trabzonspor maçı. Sörloth'a atılan ısrarlı tekmelere rağmen Norveçli oyuncu tepki gösterince Hüseyin Göçek, kırmızı kartını Sörloth'a çıkarmıştı.

2019-2020 sezonu:

Sivasspor-Başakşehir maçı. Sivas lehine çok net bir penaltı kararı atlanmış, VA R incelemesi yapılmamıştı. Maçın hakemi Halis Özkahya'ydı.

2019-2020 sezonu: Gaziantep-Trabzonspor maçı

Trabzonspor'un attığı gol, pozisyon öncesinde Abdülkadir'in faul yaptığı gerekçesiyle Halis Özkahya tarafından yapılan VAR incelemesiyle iptal edilmişti. Skor: 1-1.

2019-2020 sezonu:

Başakşehir-Trabzonspor maçında Skrtel'in penaltıya sebep olduğu ileri sürülen hareket, VAR tarafından incelenmemişti. VA R hakemi Mete Kalkavan'dı. Skor: 1-1.

2019-2020 sezonu:

Ankaragücü-Başakşehir maçı. Ev sahibi 1-0 önde iken attığı gol hakem Hüseyin Göçek tarafından iptal edildi. Skor: 1-2. Ertesi gün Galatasaray-Gaziantep maçında atılan aynı gol geçerli sayıldı.

MİNİ YORUM | OLCAY ÇAKIR

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