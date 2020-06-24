Trabzonspor camiası şampiyonluk için kenetlendi

Alanyaspor beraberliği ile zirveyi Başakşehir'e bırakan Fırtına, ağır yaranın ardından önceki gece geç saatlerde Trabzon'a döndü. Yüzlerce Bordo-Mavili taraftar, Karadeniz devini, Trabzon Havaalanı'nda şampiyon gibi karşıladı. Trabzonsporlu futbolseverler, kaybedilen liderliğe rağmen müthiş bir atmosfer oluşturdu, meşaleler ve tezahüratlarla teknik heyetle, futbolculara moral verdi.

Bu anların ardından kafilenin de yüzü gülmeye başladı. Bordo-Mavili camia, son 6 haftada şampiyonluk için kenetlendi, adeta tek yumruk oldu.