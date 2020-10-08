Trabzonspor, çalışmalarını çift antrenmanla sürdürüyor. Bordo mavili takım ligin 5'inci haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde bugün saat 10.00 ve 17.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan çift antrenmanla çalışmalar sürdü. Sabah yapılan dayanıklılık antrenmanı sonrasında akşam çalışmasında Trabzonspor taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

ERZURUMSPOR İLE HAZIRLIK MAÇI

Bordo mavili ekip yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından 14.30’da karayolu ile Trabzon’dan Erzurum’a hareket ederek cumartesi günü Erzurumspor ile oynanacak olan hazırlık maçı için kampa girecek.