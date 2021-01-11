Trabzonspor çalışmalara bugün yeniden başlıyor

Göztepe galibiyeti sonrası 10 günlük bir arası olan Trabzonspor’da, teknik direktör Abdullah Avcı takımı 4 günlük izinle ödüllendirmişti. Bordo-Mavililer, bugünden itibaren yoğun bir çalışma temposuna giriyor. 16 Ocak Cumartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Karadeniz ekibi, 3 gün sonra Konyaspor’u konuk edecek. Hemen ardından da 23 Oak’ta Gençlerbirliği mücadelesi var. Yoğun fikstür öncesi takımını dinlendiren Abdullah Avcı, hafta boyunca özellikle taktik provaların üstünde duracak. Bugün saat 16.00’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılacak idmanda, sakatlığı geçen Vitor Hugo’nun da yer alması bekleniyor.

Eksik isim yok

Belindeki ağrıları nedeniyle son 2 lig karşılaşmasını kaçıran Trabzonspor’un Brezilyalı stoperi, iyileşti. Onun dönmesiyle birlikte Fırtına’da eksik isim kalmayacak. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta özel izin alıp Fransa’ya giden Yusuf Sarı’nın da takıma katılması bekleniyor.

Avcı toplantı yapacak

Bugün saat 16.00’da başlayacak antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı’nın takımla bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi. Son Göztepe maçının kısa bir analizini yapacak olan tecrübeli hoca, 7 günde oynayacakları üst üste 3 lig karşılaşmasının (Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği) önemin dikkat çekecek. Fırtına, bu 3 mücadeleyle beraber ilk yarıyı noktalayacak