Trabzonspor Caleb Ekuban için 5 milyon Euro transfer teklifini reddetti.
Trbzonspor transfer haberi... Karadeniz ekibinin geçen sezon başında 1 milyon Euro’ya bonservisini aldığı Caleb Ekuban gösterdiği performansla Celta Vigo, Celtic ve Al Hilal’i peşine takmıştı.
Gana basınında çıkan haberlere göre başarılı oyuncu için 3 takımın da 5 milyon Euro bandına çıktı ancak Bordo- Mavililer teklifleri reddetti. Haberde, Trabzonspor’un, 26 yaşındaki futbolcu için 7 milyon Euro talep ettiği de belirtildi.