Son 3 haftada kaybettiği 6 puanla zirve yarışında yara alan Trabzonspor, çabuk toparlandı. Abdullah Avcı’nın motivasyon konuşmaları işe yararken, Bordo-Mavililer 1 günlük iznin ardından Erzurumspor maçının hazırlıklarına keyifli bir idmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki idmanda mobilizasyon ve 5’e 2 çalışmaları yapılırken, devamında geniş alan oyunlarına geçildi. Antrenman grup halinde yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Özellikle maçların ardından kazanan takım büyük sevinç yaşarken, tüm oyuncuların neşesi dikkat çekti. Pazar günü deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak olan Bordo-Mavililer, bugün hazırlıklarını sürdürecek. Fırtına, yarın son taktik idmanını gerçekleştirip ardından Erzurum’a geçecek.

Vitor Hugo maskeyi değiştirdi

Kart cezası nedeniyle Erzurumspor maçında forma giyemeyecek olan Vitor Hugo, dünkü antrenmanda farklı bir maskeyle yer aldı. Fenerbahçe karşılaşmasında burnu kırılan Brezilyalı stoper, tedbir amaçlı maçlarda ve idmanlarda maske takıyor. Cezalı Hugo’nun yerine Erzurum deplasmanında Hosseini’nin 11’e geçmesi bekleniyor.

Berat Özdemir ve Baker salonda çalıştı

Fırtına’nın iki orta saha oyuncusu Berat Özdemir ve Baker, salonda çalışma gerçekleştirdi. Ciddi bir sakatlığı bulunmayan ikilinin, bugünkü antrenmanda takıma katılmaları bekleniyor. Te knik direktör Abdullah Avcı, antrenman performanslarına göre Erzurum maçında orta alanda değişikliğe gidebilir. Abdulkadir Parmak ve Flavio’ya ‘hazır olun’ denildi.