Trabzonspor büyük maçlarda durdurulamıyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-1 yenen Trabzonspor, "İstanbul’un üç büyükleri"ne karşı geçit vermiyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı son dönemlerde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Karadeniz ekibi, rakipleriyle yaptığı son 12 maçta sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı.

Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda sahasında Galatasaray’ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı 2-1 yendi. Fenerbahçe deplasmanından 1-1, Beşiktaş deplasmanından da 2-2’lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, tek yenilgisini Galatasaray karşısında İstanbul’da 3-1’lik sonuçla yaşadı. Bordo-mavili takım, 2010-2011’deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi 8 sezon sonra yenme başarısı da gösterdi.

Bu sezon ezeli rakiplerine kaybetmedi

Trabzonspor, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş’ı 4-1’lik sonuçla geçti. Bordo-mavililer, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da Fenerbahçe karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak zirve yarışında önemli bir 3 puan daha elde etti. Beşiktaş deplasmanından 2-2’lik sonuçla dönen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda sarı-lacivertli takımı yine 2-1’lik sonuçla geçti.

Hüseyin Çimşir ile kaybetmedi

Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği teknik direktör Hüseyin Çimşir ile büyük maçlarda kaybetmedi. Bordo-mavililer, Çimşir yönetiminde Fenerbahçe’yi ligde 2-1 mağlup ettikten sonra Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı, kupada sarı-lacivertli takımı 2-1 yendi.

Bir yılı aşkın süredir yenilmiyor

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı 1 yıldır yenilgi görmüyor. En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat 2019’da İstanbul’da Galatasaray’a karşı 3-1 kaybeden bordo-mavililer, 388 gündür bu maçlarda kaybetmedi.

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ