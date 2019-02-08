Trabzonspor büyük maçlarda büyük oynuyor

Sezon genelinde aldığı sonuçlarla zirve yarışına dahil olan Bordo-Mavililer artık gözünü pazar günü oynanacak kritik Galatasaray maçına çevirdi. Ankaragücü galibiyeti ile tekrar çıkışa geçen Karadeniz ekibinin, mücadele öncesinde büyük maçlardaki performansı da dikkat çekti. Sezonun ilk yarısında Galatasaray’ı 4-0 gibi farklı bir sonuçla geçen Fırtına, Fenerbahçe’yi de 2-1 devirmeyi başarmıştı. Trabzonspor, ligin 16. haftasında ise Beşiktaş’la 2-2 berabere kalmıştı. Bu sezon büyük maçlarda bileği bükülmeyen Bordo-Mavili ekip, pazar günü de seriyi devam ettirmeyi ve zirve yarışında iddialı olmayı hedefliyor.

‘3 puanla döneceğiz’

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin de yaptığı açıklamada büyük maçlardaki yenilmezlik serisinin altını çizdi. Karşılaşmanın zor geçeceğini dile getiren Şahin, “Dolu tribünler önünde oynayacağız ancak Trabzonspor bu tarz maçları oynamaya ve kazanmaya alışık bir takım. Yine kazanan takım olmak istiyoruz. Kazanmamız halinde rakibimizle puan farkını kapatarak zirveden kopmayacağız. Takım bunun bilincinde. Sahada gereken mücadeleyi göstererek, Trabzon’a 3 puanla dönmeyi planlıyoruz” dedi.