Trabzonspor, büyük fırsatı elinin tersiyle itti!

Denizlispor deplasmanı, Trabzonspor için büyük bir sürpriz sonuçla tamamlandı. Zorlu mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Bordo-Mavililer, erken gelen golle öne geçerken, Başakşehir'in üst üste yediği gollerle iyice havaya girdi. Bu maçı Trabzon'un kazanması, liderin de Konya'da mağlup olması durumunda farkı 1'e indirecek olan Hüseyin Çimşir'in öğrencileri, skoru korumayı bir türlü başaramadı. Denizlispor'a yenilen Trabzonspor, Başakşehir'in Konya'ya mağlup olduğu haftada, büyük bir fırsatı elinin tersiyle itmiş oldu.

Kaybetmesini bekleyecek

Şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan birinde 3 puan kaybeden Trabzonspor, kalan 2 haftada içeride Konyaspor ve deplasmanda Kayserispor'u yenip, Başakşehir'in kalan 2 maçta da takılmasını beklemek zorunda. Bu arada Başakşehir de içeride Kayserispor ve deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.



