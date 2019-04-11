Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi katılmadı. Basın kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Muhtemel ilk 11

Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maç için bugün öğleden sonra Bursa'ya hareket edecek. 12 Nisan Cuma günü oynayacağı maç için geceyi Bursa'da geçirecek olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın Antalyaspor maçında galip gelen kadroyu korumayı planlıyor.

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Abdulkadir Parmak, Sosa, Olcay, Yusuf, Nwakaeme ve Ekuban şeklinde çıkması bekleniyor.

Gökmen Şahin / TRABZON (İHA)