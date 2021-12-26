Trabzonspor bu yıla damga vurdu! 97 puan...

En yakın takipçisi Konyaspor’un 9, Başakşehir’in 13 puan önünde 2021’in son lig maçına çıkan Trabzonspor, kazanamasa da kaybetmedi. Önemli eksiklerine rağmen özellikle ilk yarıda oyunu domine eden Bordo-Mavililer, Başakşehir’den çok daha net fırsatlar buldu fakat golü bulamadı. Yine de 1 puan lider Trabzonspor’un işine yaradı. Çıkıştaki rakibiyle puan farkını koruyan Karadeniz ekibi, 2021 yılının geneline bakıldığında ise 44 lig maçında tam 97 puan toplamış oldu. Bu süreçte 28 galibiyet alıp, 13 kez berabere kalan Karadeniz ekibi, sadece 3 kez yenildi.

Kupa maçı kaldı

Bu yılın puan cetveline bakıldığında Fenerbahçe ’nin 12, Beşiktaş ’ın 13 ve Galatasaray ’ın 15 puan önünde bulunan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde müthiş bir sene geçirmiş oldu. Fırtına’nın yeni yıl öncesi artık tek bir maçı kaldı; o da Türkiye Kupası’ndaki Boluspor mücadelesi. Trabzonspor, 1.Lig ekibini Salı günü Akyazı’da konuk edecek.

Aslıhan Çil







