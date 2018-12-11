Trabzonspor bu sezon yabancılarıyla güzel

Spor Toto Süper Lig'de sırasıyla Fenerbahçe, Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarını kazanarak önemli bir çıkışa imza atan Trabzonspor, üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürürken, yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemi de yaşıyor.

51 yıllık tarihine 129 yabancı sığdırdı

Bordo-mavili kulüp, 51 yıllık tarihinde 129 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi. 1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı transferini yapan bordo-mavililer, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı transferini ise 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh’a imza attırarak gerçekleştirmişti. Söz konusu dönemden sonrasına bakılarak yapılan araştırmada ise Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasının geride kalmasıyla birlikte Karadeniz ekibi, yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemi yaşıyor.

Yabancılardan 15 hafta sonunda 20 gol

Trabzonspor, bu sezon kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunduruyor. Teknik Direktör Ünal Karaman ise lig maçlarında kaleci Esteban dışında diğer yabancı oyuncuların tamamından yararlandı. Bordo-mavililer, geride kalan 15 haftada 26 gol atarken, söz konusu gollerin 20'si yabancı futbolculardan geldi. Rodallega 7, Ekuban ve Filip Novak 3, Sosa, Onazi ve Nwakaeme 2, Vahid Amiri de 1 gol kaydetti.

Trabzonspor, aynı zamanda 15 maçta hanesine yazdırdığı 25 puanın 23'ünde yabancılarının gol attığı maçlarda elde etti. Bordo-mavililer, yabancı oyuncularının ağları sarstığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Yenilgi yüzü ise görmedi.





“Yerli ve yabancı ayrımı yapmıyoruz”

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu da bu doğrultuda yönetim ve teknik heyet olarak yeril ve yabancı oyuncu ayrımı yapmadıklarını belirterek, “Karakteri çok sağlam oyuncu grubuna sahibiz. Trabzonspor forması giyen her oyuncu bizim için çok değerli ve önemlidir. Sosa’nın kaptan oluşu çok ciddi bir uyum süreci başlattı. Bu görevi de çok iyi bir şekilde yapıyor. Atiker Konyaspor maçında oyuncularımızın ortaya koydukları fedakarlık, takım ruhunu ve karakterinin göstergesi. Yerli veya yabancı oyuncularımızın hepsi bir birinin eksiğini gidermek için gayret ediyor. Yönetim ve teknik heyetin iyi bir harmanlama kabiliyetini ortaya koyması da bugün alınan iyi sonuçları ortaya çıkartıyor. Oyuncularımız yönetimin iyi niyetinin farkında ve bir güven ortamı var” dedi.





Yabancı oyuncular sezon tamamlanmadan 20 gole ulaştı

Trabzonspor'da forma giyen yabancı futbolcular sezon tamamlanmadan 15. hafta itibariyle 20 gole ulaştı. 1995-1996 sezonunda Shota ve Archil kardeşler 30 golle şimdiye kadarki en çok golü atan isimler olurken, 15. haftada 20 gole ulaşan Trabzonspor'un yabancıları geride kalan 19 haftada bu rakamı geçme olasılığı da oldukça yüksek.

Bordo-mavili takımın Süper Lig'de mücadele etmeye başlamasıyla ilk yabancı transferini yaptığı 1985-1986 sezonundan sonra tamamlanan sezonlarda yabancıların attıkları goller sezon sezon şöyle oluştu:





1985-86: 1 (Jurgen Grof)

1988-89: 6 (Lukic)

1989-90: 3 (Jesic)

1990-91: 6 (Dukic)

1991-92: 6 (Cyzio)

1992-93: 10 (Cyzio 7, Shelapnytskyi 3)

1993-94: 29 (Shota Arvaledze 15, Archil 8, Gussev 5, Shelapnyüskyi 1)

1994-95: 17 (Shota Arveladze 12, Archil 3, Katchavara 2)

1995-96: 30 (Shota Arveladze 25, Archil 5)

1996-97: 12 (Shota Arveladze 10, Archil 1, Namsadze 1)

1997-98: 17 (Vugrinec 12, Jamarauli 3, Mise Mise 1, Rada 1)

1998-99: 18 (Vugrinec 12, Campbell 5, Kalitvıntsev 1)

1999-00: 9 (Vugrinec 5, Tetteh 3, Oliveira 1)

2000-01: 16 (Lobe 9, Lange 5, Serafimovski 2)

2001-02: 28 (Da Silva 9, Aurellio 8, Somers 5, Bushı 4, Jarro 1)

2002-03: 10 (Aurellio 6, Bushi 3, Somers 1)

2003-04: 16 (Yattara 6, Romashenko 6, Augustin 2, Somers 2)

2004-05: 21 (Szmykowiak 10, Yattara 8, Augistin 2, D'Heane 1)

2005-06: 15 (Yattara 7, Szmykowiak 5, Dokaj 1, Jun 1, Lee 1)

2006-07: 5 (Yattara 2, Santos 2, Stepanov 1)

2007-08: 5 (Yattara 3, Ayman 2)

2008-09: 15(Colman 5, Alanzinho 4, Yattara 3. Promise 2, Cali 1)

2009-10: 14 (Colman 9, Gabriç 4, Alanzinho 1)

2010-11: 27 (Jaja 12, Teofilo 4, Yattara 3, Alanzinho 3, Brozek 2, Glowacki 2, Colman 1)

2011-12: 14 ( Colman 4, Sapara 3, Henrique 2, Alanzinho 2, Brozek 1, Celustka 1, Cech 1)

2012-13: 18 (Adrian 5, Henrique 4, Vitek 2, Sapara 2, Emerson 2, Janko 1, Alanzinho 1, Colman 1)

2003-14: 23 (Henrique 13, Maluoda 5, Adrian 4, Colman 1)

2014-15: 27 (Cardozo 17, Medjaini 7, Belkalem 2, Yatabare 1)

2015-16: 14 (Cardozo , M'Bia 2, Marin 2, Medjani 1, Akokpo 1)

2016-17: 19 (Rodallega 6, N'Doye 5, Castillo 3, Bero 2, Onazi 2, Mas 1)

2017-18: 21 (N'Doye 5, Rodallega 5, Kucka 3, Novak 3, Onaze 2, Pereira 2, Bero 1)