Trabzonspor, Boyata transferinde sona yaklaştı

Trabzonspor sağ stoper çalışmalarını sürdürürken, dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Dedryck Boyata'nın kulübü Hertha Berlin, 31 yaşındaki oyuncu için istediği bonservis bedelinde indirim yaptı. İlk görüşmelerde Alman ekibi 5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis talep etmişti. Daha sonra bu rakamı 3 milyon Euro seviyelerine kadar çektiğine dair geri dönüş yapan Berlin ekibi, Trabzonspor'un son rakamını beklemeye geçti. Bordo-Mavililer de 2 milyon Euro önerdi. Sürecin olumlu ilerlediği öğrenildi.

Kaynak: Sabah







