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Trabzonspor, Boyata transferinde sona yaklaştı

Son dakika Trabzonspor haberi... Boyata'nın kulübü Hertha Berlin bonservis bedelinde indirime gitti, Bordo-Mavililer de son teklifini yaptı.

13 Temmuz 2022, Çarşamba 09:25 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Boyata transferinde sona yaklaştı

Trabzonspor sağ stoper çalışmalarını sürdürürken, dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Dedryck Boyata'nın kulübü Hertha Berlin, 31 yaşındaki oyuncu için istediği bonservis bedelinde indirim yaptı. İlk görüşmelerde Alman ekibi 5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis talep etmişti. Daha sonra bu rakamı 3 milyon Euro seviyelerine kadar çektiğine dair geri dönüş yapan Berlin ekibi, Trabzonspor'un son rakamını beklemeye geçti. Bordo-Mavililer de 2 milyon Euro önerdi. Sürecin olumlu ilerlediği öğrenildi.

Kaynak: Sabah


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