Trabzonspor borç yükünü eritiyor!

FIFA’dan yeni bir ceza gelmesini önleyen bordo-mavililer, bu ay içinde ödemeleri gereken 100 milyon TL’lik meblağ için de sermaye artırımının olumlu sonuçlanmasını bekliyor.

01 Mart 2019, Cuma 08:36
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Trabzonspor borç yükünü eritiyor!

Trabzonspor Yönetim Kurulu dün çok önemli bir ekonomik hamle ile FIFA'dan yeni bir ceza gelmesinin önüne geçti. Yönetim, Sosa ve Kucka'nın bonservisi için Milan'a, Novak için Midtjylland'a ve Burak Yılmaz için Beijing Guoan'a toplamda 5 milyon Euro'luk ödeme yaparak ciddi bir krizden kurtuldu. Ancak ödemeler bitmedi. Mart ayı içinde de yönetimin 100 milyon TL ödemesi gerekiyor...

SERMAYE ARTIRIMI NEFES ALDIRACAK

Bunun için yönetim geçen hafta yaptığı sermaye artırımının sonuçlanmasını bekliyor. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Sermaye artırımının da bu ay içerisinde sonuç vermesini bekliyoruz. Böylece 100 milyon TL'lik ödemeyi yapabileceğiz" dedi. Doğan, ekonomik olarak yaptıkları planlamaların karşılığının olduğunu vurgulayarak "Sorunlarımızı tek tek aşıyoruz. Taraftarlarımıza güzel haberler vereceğiz. Bize destek olmaya devam etsinler" dedi.

(Sabah)

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