Trabzonspor bombayı patlatıyor: Loic Remy

Geçen sezon altyapıdan gelen isimlerin katkısıyla beklentilerin üzerine çıkan Trabzonspor bu yıl zirve yarışında yer alacak kadro kurmak için hamlelerini bir bir yapıyor. Orta sahasını Obi Mikel gibi dünyaca ünlü bir yıldızla takviye eden Fırtına, şimdi de forvet hattında bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Rodallega’nın ayrılmasının ardından golcü arayışlarına geçen Bordo-Mavililer, Loic Remy’yi gündemine aldı. Yıllardır 3 büyüklerin transfer listesinde yer alan Fransız oyuncu için ilk temas kuruldu.

Başkan talimatı verdi

Bordo-Mavililer 32 yaşındaki oyuncu için menacerleri devreye soktu. Fransa Lique 1 ekibi Lille ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Remy’nin bonservsi bedeli ve transfer şartları soruldu, gelen olumlu haberler üzerine harekete geçildi. Forvet transferini çarşamba ya da perşembe gününe kadar bitireceklerini açıklayan başkan Ağaoğlu’nun yıldız oyuncu için tüm şartların zorlanması talimatını verdiği gelen bilgiler arasında.

Atalay Özçelikli