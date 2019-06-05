Trabzonspor bombaları patlatıyor

İstikrar abidesi Charles Kabore

Ünal Karaman’ın takımında en çok görmeyi istediği isimlerden birisi olan 31 yaşındaki futbolcunun Krasnodar ile olan sözleşmesi sona erdi. Bonservisi elinde olan Charles Kabore, istikrarlı performansıyla dikkat çekerken son 5 yıl içerisinde takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. Güçlü fiziği ile ön plana çıkan Burkino Fasolu, oyun kurma ve top kapma becerisine sahip. Kabore’nin tek eksiği ise oyun içinde zaman zaman ağır kalması ve agresif yapısı. Tecrübeli futbolcu, bu sebepten dolayı Rus ekibinde son 4 sezonda tam 8 kez kırmızı kart gördü.

Cornelius için kiralama formülü

2016/2017 sezonunda 48 maçta 21 kez rakip fileleri sarsarak dikkatleri üzerine çeken Danimarkalı golcü, Atalanta ve Bordeaux’te ise sönük kaldı. Kiralık sözleşmesi sona eren ve Copenhag’a geri dönen Andreas Cornelius’un 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Ünal Karaman’ın yeniden parlatacağını düşündüğü 26 yaşındaki santrfor için ise Avrupa Ligi kozu kullanılacak. Cornelius’un bonservisi alınmasa bile en azından 1 sene boyunca kiralanmaya çalışılacak. Öte yandan yıldız golcü, uzaktan şutlarıyla tehlikeli olurken, 3. bölgede de oldukça hareketli bir isim.

Savunma hattına Wilker Angel

Ülkesi Venezuela’da Deportivo Tachira’da futbola başlayan Wilker Angel, son 3 sezondur kariyerini Rus ekibi Akhmat Grozny’de sürdürüyor. Burada bir türlü beklenen patlamayı yapamayan 26 yaşındaki stoperi ise Bordo- Mavililer bonservisiyle birlikte almak istiyor. Yeşil-Beyazlılar’da 2 senelik daha kontratı bulunan savunmacı için geçtiğimiz devre arasında teklif götürülmüş ancak yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Fakat 3 kulvarda yarışacak olan Fırtına, bu sefer transferi bitirmek istiyor. Hava toplarında ve top kapmada çok yüksek bir orana sahip olan Angel, yerden oyun kurma konusunda ise zayıf kalıyor.



