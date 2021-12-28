Trabzonspor-Boluspor maçı son dakika gelişmeleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beypiliç Boluspor karşısında ligde son oynadıkları ve golsüz berabere kalınan Medipol Başakşehir maçında sahaya sürdüğü ilk 11’den farklı isimlerle sahaya çıktı. Deneyimli teknik adam, sakatlanan oyuncular ile Afrika Uluslar Kupası’na giden Djaniny yerine yedek kulübesinden oyunculardan kurduğu kadroyla maça çıktı.

Sakatlığı bulunan Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen, Nwakaeme ve Gervinho bugünkü karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Avcı’nın Beypiliç Boluspor maçı için kurduğu kadroda kaleci Erce Kardeşler bu sezon ilk kez resmi bir karşılaşmada bordo mavili takımın kalesini koruyacak. Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, kariyerinde ikinci, kupa maçında ise ilk kez sahaya ilk 11’de çıktı. Murat Cem Akpınar da ilk kez Trabzonspor’un ilk 11 kadrosunda yer aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk devrenin son maçı olan Medipol Başakşehir müsabakasının kadrosundan farklı olarak bugünkü karşılaşmada Peres, Denswil, Cornelius, Bakasetas ve Dorukhan’ı yedek kulübesine çekerken, as oyuncularından Uğurcan Çakır, Marek Hamsik ile Abdülkadir Ömür’e kadroda yer vermedi.

Bu sezon 1 kez Süper Lig maçına çıkan ve sezon boyunca toplam 145 dakika oynama şansı bulan Serkan Asan da Beypiliç Boluspor kadrosunda ilk 11’de forma şansı buldu. Trabzonspor’da ilk 11’de fazla forma şansı bulamayan oyunculardan Yunus Mallı da bugün oynanan Beypiliç Boluspor karşılaşmasında forma giydi.

BOLUSPOR 56 YAŞINDA

28 Aralık 1965 yılında kurulan ve bugün kuruluş yıldönümünü kutlayan Beypiliç Boluspor'da oyuncular sahaya ellerinde ‘Boluspor 56 yaşında’ yazılı pankartla çıktı.

DHA