Trabzonspor, bilançoda zarar yazdı

Trabzonspor Kulübü 418 milyon TL zarar açıklarken, 1 Haziran2020 - 26 Şubat 2021 dönem zararı ise 142 milyon TL'ydi. Bilançolarını açıklayan diğer takımlar Galatasaray , Beşiktaş ve Fenerbahçe de zarar açıkladı. Bordo-Mavililer’in açıkladığı 01.06.2021 - 28.02.2022 Dönemi Faaliyet Raporu’nda açıklanan borcun bir önceki döneme göre arttığı görüldü. Trabzonspor'un 607 milyon 517 bin 518TL'si kısa dönem 1 milyar 420 milyon 340 bin 599TL'si de uzun dönem olmak üzere toplam borcu 2 milyar 27 milyon 858 bin 117 TL olarak açıklandı.