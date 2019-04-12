Trabzonspor, Beşiktaş'ı yakalamanın peşinde

5 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, Beşiktaş’ın lider Başakşehir ile oynadığı haftada bu akşam Bursaspor ile karşılaşacak. Fırtına, Timsah’ı mağlup ederek maç fazlası ile Kara Kartal’la puan farkını 1’e indirmeyi hedefliyor.

12 Nisan 2019, Cuma 06:02
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Trabzonspor, Beşiktaş'ı yakalamanın peşinde

Trabzonspor için kritik hafta...

Son 5 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen ve üst üste 3 maçtır kazanarak Avrupa’ya emin adımlarla yürüyen Trabzonspor, 3. sıradaki Beşiktaş’ın lider Başakşehir ile oynadığı haftada Bursaspor ile kozlarını paylaşacak.

Bursa’da oynanacak kritik karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Fırtına, küme düşme hattının 1 puan üstünde bulunan Yeşil- Beyazlılar’ı mağlup ederek, yarın oynanacak Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasında Kara Kartal’ın puan kaybetmesini beklemeyi hedefliyor.

İlklerin gecesi olabilir

Karadeniz devi, Bursa’yı mağlup eder ve Beşiktaş da Başakşehir’e kaybederse, 3. sıradaki Siyah-Beyazlılar ile olan puan farkı 1’e inecek.

Öte yandan bu hafta Trabzonspor için ayrı bir önem taşıyor... Bordo-Mavililer, Bursa’yı mağlup etmesi durumunda hem bu sezon ilk kez art arda 4 galibiyet alacak hem de üst üste deplasmanda iki maçtan 3 puan çıkaracak. 

Fırtına, Bursa engelini de aşarak tam 46 hafta sonra üst üste 4. galibiyetini almayı hedefliyor.

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