Trabzonspor için kritik hafta...

Son 5 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen ve üst üste 3 maçtır kazanarak Avrupa’ya emin adımlarla yürüyen Trabzonspor, 3. sıradaki Beşiktaş’ın lider Başakşehir ile oynadığı haftada Bursaspor ile kozlarını paylaşacak.

Bursa’da oynanacak kritik karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Fırtına, küme düşme hattının 1 puan üstünde bulunan Yeşil- Beyazlılar’ı mağlup ederek, yarın oynanacak Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasında Kara Kartal’ın puan kaybetmesini beklemeyi hedefliyor.

İlklerin gecesi olabilir

Karadeniz devi, Bursa’yı mağlup eder ve Beşiktaş da Başakşehir’e kaybederse, 3. sıradaki Siyah-Beyazlılar ile olan puan farkı 1’e inecek.

Öte yandan bu hafta Trabzonspor için ayrı bir önem taşıyor... Bordo-Mavililer, Bursa’yı mağlup etmesi durumunda hem bu sezon ilk kez art arda 4 galibiyet alacak hem de üst üste deplasmanda iki maçtan 3 puan çıkaracak.

Fırtına, Bursa engelini de aşarak tam 46 hafta sonra üst üste 4. galibiyetini almayı hedefliyor.