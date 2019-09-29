Süper Lig’de haftanın diğer önemi yüksek maçında Trabzonspor, Beşiktaş’ı konuk ederken, yeni başlayan Canlı Bahis heyecanını ve yükselen oranlarla farklı bahis seçeneklerini de her zaman olduğu gibi Misli.com’da bulacaksınız.

Ligde tek galibiyetini 2. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında elde eden Trabzonspor, ilk yenilgisini ise geçen hafta Sivasspor deplasmanında 2-1’lik skorla almıştı. Şüphesiz teknik direktör Ünal Karaman’ın bu sezon başı sakatlıklarla büyük dertte… Kadro kurmakta zorluk çeken teknik adam bu maçta da Ekuban, Onazi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes’ten yararlanamayacak.

5. hafta sonunda son 15 sezonun en kötü Beşiktaş’ı, başkan Fikret Orman’ın kongreye gitmesine neden oldu. Sadece Göztepe karşısında 3 puan gelirken, iki deplasmandan eli boş dönüldü. Geçen hafta da Başakşehir karşısında penaltı golüyle bitime doğru alınan 1 puanla siyah beyazlılar sıralamada 13.lükte yer aldılar. Elneny ve Adem Ljajic cezalı olduklarından, Victor Ruiz de sakatlık sorunundan Trabzon karşısında forma giyemeyeceklerken, cezası biten Vida ile düzelen Roco Abdullah Avcı görev verirse sahada olacaklar.

Trabzonspor - Beşiktaş maçına canlı bahis oynamak için aşağıdaki görseli tıklayın...

İSTATİSTİKLER NELER SÖYLÜYOR?

· Trabzonspor’un iç sahada oynadığı son 7 lig maçı 2,5 gol üstünde sonuçlandı.

· Beşiktaş’ın ligde son 11 deplasmanının 10’unda 2,5 gol barajı aşıldı.

· Trabzonspor evinde son 7 lig maçını kaybetmedi.

· Beşiktaş son 4 deplasmanda kaybetti.

· Trabzonspor’la Beşiktaş arasındaki son 10 maçın 7’sinde 2,5 golden fazla gol atıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NELERİ TERCİHLİYOR?

Heyecan dolu derbi mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin tercihinde Trabzonspor galibiyeti ve beraberlik ön plana çıkıyor. Karşılaşmayı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %25’e yakını ev sahibi Bordo-mavililerin kazanacağını düşünürken %16’lık kesim ise maçın berabere biteceği görüşünde.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN GOLLERDEN YANA!

Öne geçtiği Sivasspor deplasmanında Fernando’nun golüne engel olamayan Trabzonspor, skor 1-1 iken 80’de Sörlöth’ün penaltı kaçırdığı karşılaşmayı 90’da yediği golle 2-1 kaybetti. Şanssız bir karşılaşma oynadılar. Sezona Abdullah Avcı yönetiminde yeni bir sayfa açarak başlayan Beşiktaş, beklentilerin altında kaldı. Geride kalan 5 haftada 5 puan toplayabilen siyah beyazlılarda başkan Fikret Orman istifa etti. Kulüp önümüzdeki haftalarda olağanüstü kongreye gidecek. Başkanın tekrar aday olup olmama durumu belirsiz. Camia olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar.

Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban ile Ivanildo Fernandes’in yanı sıra tedavisi devam eden Ogenyi Onazi bu maçta forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Sturridge’nin maç kadrosunda olması bekleniyor. Beşiktaş’ta Vida dönerken Elneny dışında Ljajic de cezası nedeniyle Trabzonspor deplasmanında görev alamayacak. İki takımın da skor üreteceğini düşünüyorum.