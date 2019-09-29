Trabzonspor - Beşiktaş son dakika... Sakatlığının ardından formasına kavuşan Burak Yılmaz, Trabzonspor maçına ilk 11'de başlarken, milli yıldız maç öncesi kısa süreli bir şok yaşadı.

Trabzonspor taraftarıyla arasında özel bir bağ olduğunu her fırsatta belirten Burak Yılmaz, Akyazı Stadı'nda önce alkışlandı. Bir grup taraftar, bu durumu pek hoş karşılamadı ve Burak Yılmaz'a ıslıkla tepki gösterdi.

Öte yandan bu sezon ilk kez bir dev maça ev sahipliği yapan Trabzonsporlu taraftarlar, Beşiktaş karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

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