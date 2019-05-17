Trabzonspor, Beşiktaş maçına hazır

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıkları tamamladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Kaptan Cemil Usta Sahası’nda gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından taktik ağırlıklı çalıştı.

Antrenmanı, İstanbul Kartal’da çöken bina enkazından kurtulan bordo-mavili taraftar Mahmut Tayyip Alemdar ve babası Nedim Alemdar izledi ve takıma başarı diledi. Hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, yarın saat 19.00’da Medical Park Stadı’nda oynanacak müsabaka için kampa girdi.