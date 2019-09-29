Trabzonspor - Beşiktaş maçı son dakika! Akyazı cehennemi!

Bu sezon ilk kez bir dev maça ev sahipliği yapacak olan Bordo-Mavililer, Beşiktaş karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Kritik maçın biletleri çıkar çıkmaz, mücadeleye büyük ilgi gösteren Trabzonsporlu futbolseverler, saatler içerisinde biletleri tamamen bitirdi. Bu akşam 41 bin 461 koltuk kapasiteli Medical Park Stadyumu tamamen dolacak, Bordo-Mavililer de tribünleri cehenneme çevirecek.

Baskı altına alacaklar

Geçen sezondan bu yana hem içerde hem de dışardaki maçlarda takımlarını yalnız bırakmayan Trabzonsporlu taraftarlar, bu akşam da ilk düdükten, son düdüğe kadar Fırtına’ya itici güç olmaya çalışacak. Bordo- Mavililer, Beşiktaş’lı oyuncuları da baskı altına alıp, takımlarına galibiyet yolunda yardımcı olmayı hedefliyor.



