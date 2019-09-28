Trabzonspor – Beşiktaş maçı kapalı gişe

Trabzonspor, Süper Lig’de haftanın en kritik karşılaşmalarından birinde sahasında Beşiktaş’ı konuk ederken, Bordo-Mavili futbolseverler de takımlarını her zaman olduğu gibi yalnız bırakmayacak.

Karadeniz ekibinin taraftarları, 60 ile 500 TL arasında değişkenlik gösteren biletlerin neredeyse tamamını satın aldı. Geriye ise sadece bir kaç adet VIP biletler kalmış durumda.

Maç gününde Fırtına’nın mabedinde en az 35 bin taraftar olacağı öğrenildi. Bu doğrultuda Bordo-Mavili taraftarlar, Kara Kartal karşısında takımlarına 90 dakika boyunca tam destek verecek.